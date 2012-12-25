Рыбак проголосовал бы за снятие неприкосновенности со всех, кроме оппозиции

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Это вопрос, который нужно выносить на обсуждение. Я вот, например, проголосовал бы "за" лишение неприкосновенности, без вопросов», - сказал спикер.

В тоже время В.Рыбак считает, что оппозиции нужно оставить депутатскую неприкосновенность.

«Частично ее оставить все-таки нужно, например, оппозиции, чтобы ее нельзя было привлечь за критику власти», - добавил он.

В.Рыбак отметил, что этот вопрос поднимается перед каждыми выборами.

«Они перед выборами вообще многие популистские вопросы затрагивают. Потом, когда проходят в Раду, как-то сразу забывают… Вот и сейчас требуют увеличения довольствия. "Мне, дескать, нужно для работы, чтобы все было», - сказал он.