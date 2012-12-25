Коммунистов возмущает, что Каськив до сих пор на должности, а не «в других местах»

Фракция КПУ требует от премьер-министра Украины освободить от занимаемой должности председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко.

«Компартия Украины возмущена тем, что, несмотря на грубое мошенничество председателя Госагентства по вопросам инвестиций Каськива, связанное с LNG-терминалом, он до сих пор остается на должности, а не находится в других местах», - сказал П.Симоненко.

Он отметил, что новое правительство должно немедленно освободить В.Каськива.

«Мы также требуем от правоохранительных органов, в частности от генерального прокурора, возбудить против руководителей соответствующего Госагентства уголовное дело по факту мошенничества», - сказал П.Симоненко.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей Тигипко заявил, что В.Каськив написал заявление об увольнении из-за подписания неудачного соглашения относительно реализации проекта LNG-терминала.

"Я знаю, что Каськив такое заявление писал и готов уйти в отставку. Пока это заявление не приняли. Это вопрос не к нему, а к кому-то другому", - отметил С.Тигипко.

Украина 26 ноября подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел полномочий на это.

За неделю до подписания соглашения В.Каськив заявлял о наличии информации о готовящейся «информационной атаке» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана межведомственная комиссия во главе с и.о. первого вице-премьер-министра Валерием Хорошковским.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министром

21 декабря на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».