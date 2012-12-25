Янукович будет «перезагружать» Каськива
14:00, 25 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович недоволен реализацией идеи по внедрению национальных проектов.
Янукович увидел формализм в работе
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.
В.Янукович высказался за «перезагрузку» подходов реализации национальных проектов в реальном секторе экономики.
«Следует признать, что реализация этой продуктивной идеи оказалась малоэффективной и превратилась в формальную кампанию по привлечению иностранных инвесторов. Национальные проекты должны стать «точками роста» для экономики, в основе которого - в первую очередь интересы национальной экономики, национального бизнеса и территорий», - сказал Президент.
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