В Альпах официально исчез известный ледник

Ученый предупреждил, что Восточные Альпы могут полностью лишиться ледников к 2060-2070 годам.

Ледник Шварцмильцфернер (Schwarzmilzferner), расположенный в австрийской части Алльгойских Альп, потерял свой статус после жаркого лета 2026 года. Об этом пишет BILD.

За несколько теплых месяцев он лишился более четырех метров толщины и примерно половины объема. Кроме того, ледяной массив перестал двигаться - а это один из главных признаков ледника.

Гляциолог Кристоф Майер из Баварской академии наук наблюдает за ним уже 26 лет. По его прогнозу, после следующего лета Шварцмильцфернер, скорее всего, исчезнет полностью. С 2022 года таяние заметно ускорилось, а обильные снегопады зимой уже не компенсируют потери в жаркие летние месяцы.

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Ученый предупреждил, что Восточные Альпы могут полностью лишиться ледников к 2060-2070 годам. Ежегодно в регионе исчезают несколько небольших ледников.

Важно, что под угрозой находятся и четыре последних ледника Германии. К 2025 году за два года они потеряли более четверти своей площади - в общей сложности около миллиона кубометров льда. Ледники Блауайс и Вацманн могут вскоре утратить свой статус, Северный Шнеефернер на Цугшпитце - к концу десятилетия. Дольше всех, по оценкам исследователей, продержится Хёллентальфернер, которому отводят максимум десять лет.

Новости экологии

В 1964 году американский исследователь Дональд Карри приказал срубить сосну на склонах горы Уилер-Пик в штате Невада, чтобы изучить её годичные кольца. Однако после подсчёта выяснилось, что дерево, известное как Прометей (Prometheus), было почти 4900 лет и являлось самым старым из тех, чей возраст удалось достоверно установить.

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