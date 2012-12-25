Рыбак интересуется, почему у Европы нет вопросов к Грузии, где "садят всех подряд"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что не готов голосовать за декриминализацию статьи 365 Уголовного кодекса, по которой осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Об этом В.Рыбак заявил в интервью изданию «Коммерсантъ-Украина» (№213 (1703) от 25 декабря 2012 г.).

«Я не знаю, как пройдет голосование, если вопрос о декриминализации будет внесен в повестку дня. Лично я не готов проголосовать «за», - сказал В.Рыбак.

Он сообщил, что попросил подготовить справку о голосованиях, которые ранее состоялись в парламенте по этому вопросу. «Во многих случаях сама оппозиция не давала и 50% голосов», - сообщил В.Рыбак.

Он отметил, что встречался с представителями Европарламента, в частности, с Александром Квасьневским, которые интересовались перспективами соответствующего законопроекта. «У меня на столе также лежит отчет американской компании, которая изучала уголовное дело Юлии Тимошенко (юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP), и я его внимательно изучаю», - добавил В.Рыбак.

Он также отметил, что в Европе слишком много говорят на эту тему. По словам В.Рыбака, он назвал представителям Европарламента целый ряд фамилий европейских премьер-министров, которых посадили в тюрьму в последнее время. "Вы говорите, что у нас избирательное правосудие, — говорю я им. — Тогда почему у вас по Грузии вопросов нет, хотя там сажают в тюрьму всех подряд и каждый день?" Они, к слову, сказали, что и в Грузию скоро отправят свою делегацию», - сообщил спикер.