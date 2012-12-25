СМИ: Автор книги об «аферистке Тимошенко» был информатором Штази

Об этом сообщает радио Deutsche Welle со ссылкой на Федеральный фонд по обработке последствий диктатуры Социалистической единой партии Германии.

"На сайте Федерального фонда по обработке последствий диктатуры Социалистической единой партии Германии есть информация о том, что Франк Шуманн был информатором "Штази" (аналог КГБ). Книга о Тимошенко из-под его пера вышла в определенном смысле идеологической. Хоть идеология эта не правая и не левая, но украинским читателям хорошо знакомая", - сообщает радио.

По информации радиостанции, реакция немецких медиа на книгу Ф.Шуманна была довольно вялой. "Едва ли не наибольшее внимание (публикация отрывков, интервью с автором) книге уделила газета Die junge Welt. Во времена ГДР это издание было печатным органом молодежной организации - немецкого аналога комсомола, сам Шуманн долгое время работал в этой газете журналистом и редактором. Вышло и несколько рецензий на "Аферистку". "В Лукьяновском СИЗО Шуманн узнает, что там воняет. Исследование часто ограничивается такими наблюдениями", - цитирует радио рецензию Фолькмара Кляйна на книгку для газеты Markische Allgemeine.

Deutsche Welle пыталась поговорить об "Аферистке" с немецкими экспертами, которые специализируются на Украине и Восточной Европе, однако никто из них не смог или не захотел иметь дела с книгой Ф.Шуманна. "Возможно, потому, что отношение автора к объекту исследования понятно уже из заглавия?", - спрашивает журналист.

Радио также сообщает, что в книге Ф.Шуманн берет протестное движение Помаранчевой революции в кавычки, приводя перечень американских грантодателей, которые якобы финансировали протестующих. "Об увековечении Голодомора при президентстве Ющенко пишет как о политически мотивированном, отмечая при этом, что Янукович призвал не преувеличивать количества жертв. На сделанной автором "Аферистки" фотографии акции протеста против "языкового" закона почему-то только пять одиноких протестующих (не считая двух случайных прохожих). В то же время это, скорее, общий тон, настроение рассказа. Франк Шуманн предпочитает вкладывать оценочные суждения в уста других, цитируя журналистов известных изданий, водителей такси и встречных пенсионерок", - отмечается в материале.

Радио сообщает, что книга Ф.Шуманна "Аферистка. Дело Тимошенко" ("Die Gauklerin: Der Fall Timoschenko") вышла в Германии в конце сентября. "Это обильно иллюстрированное описание путешествия по следам заключенной Тимошенко и личного знакомства с ее обвинителями, изданное в собственном издательстве автора Еdition ost. Странный формат - противоречивое содержание", - резюмирует журналист.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения заявила, что в последнее время по заказу властей Украины в мире издается много книг для дискредитации Ю.Тимошенко.

"Есть в мире такие книги о Юлии Тимошенко, которые издаются по заказу нашей авторитарной власти, я встречалась с такими примерами "черного пиара". По-видимому, читателю в Европе сейчас трудно разобраться в ситуации над Днепром. Но с другой стороны, граждане демократических стран, даже не читая книги, просто просматривая новости, могут легко понять, что происходит в Украине. Нужно анализировать события и тогда можно увидеть, что у нас происходят политические репрессии", - сказала Е.Тимошенко.