СМИ: Каськив хочет провести Олимпиаду-2022 на землях своего брата

Основным владельцем компании «Боржава резорт», на землях которой Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами планирует построить горнолыжный курорт для зимней Олимпиады-2022, по состоянию на август 2012 года был двоюродный брат председателя агентства Владислава Каськива Александр Матковский.

Об этом говорится в материале «Каськив-2022» на сайте «Наши Деньги».

Компания «Боржава резорт» начала скупать земли на Боржавском хребте Украинских карпат несколько лет назад и сейчас контролирует 30 га. Также в состав основателей «Боржавы резорт» входила компания «Карпаты инвест» Анны Чижмарь – матери экс-губернатора Тернопольской области Юрия Чижмаря, приближенного к экс-министру чрезвычайных ситуаций Виктору Балоге.

Родной брат председателя Госагенства Александр Каськив также является основателем компании «Боржава Ски», которая владеет туристической базой в селе Пилипец.

Как напоминает ресурс, Украина претендует на право проведения зимней Олимпиады 2022 года. Официальную заявку на участие в тендере Международного олимпийского комитета необходимо будет подать в 2014 году.

Власти планируют проводить олимпийские соревнования частично во Львовской области, частично в Закарпатской области. Соревнования по горнолыжным видам планируют в треугольнике между селами Пилипец, Воловец и Гукливе. Землю именно в этом районе несколько лет назад начали «собирать фирмы, контролируемые семьей Каськива».

Планируется, что государство построит в этом районе инфраструктуру – дороги, сети. Частному инвестору, которого еще официально не избирали, позволят построить непосредственно спортивно-туристическую инфраструктуру – апарт-гостиницы, шале, развивать конференц-сервис. Чтобы курорт мог действовать не только зимой, проектанты должны изучить «активности, которые можно проводить весной, летом и осенью (гольф, футбол, горный велосипед), или те, которые могут быть интересными весь год (тюбинг)».

Ранее Госагенство по инвестициям несколько раз заказывало технико-экономическое обоснование этого проекта, трижды изменив исполнителя работ.