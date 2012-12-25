Депутаты уже попрощались до 10 января
11:56, 25 декабря 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Владимир Рыбак уже поздравил с праздниками
Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил, что следующее заседание ВР состоится 10 января 2013 года.
Он отметил, что поскольку состав парламентских комитетов и их руководство утверждены, то 10 января состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента с тем, чтобы наработать повестку дня работы ВР на 10-11 января 2013 года.
Председатель ВР также поздравил всех с Новым годом и Рождеством Христовым.
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