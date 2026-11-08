Европа настаивает, чтобы РФ прекратила войну в Украине, прежде чем обсуждать ее 'хотелки', - Bloomberg

Одна из главных целей существующей системы безопасности - сдерживание России от нападений на Европу.

Европа настаивает, чтобы Россия прекратила войну в Украине, прежде чем обсуждать опасения Кремля по архитектуре безопасности на континенте. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские чиновники категорически заявляют, что требования президента РФ Владимира Путина, которые фактически сведут на нет присутствие НАТО в Восточной Европе, по-прежнему неприемлемы.

Одна из главных целей существующей системы безопасности - сдерживание России от нападений на Европу.

Видео дня

По словам источников, проводить подобные дискуссии, пока Москва продолжает войну против Украины и нарушает ряд существующих соглашений, было бы бессмысленно.

Такой подход рискует еще больше обострить отношения с администрацией американского лидера Дональда Трампа, которая настаивает на включении предложений по архитектуре безопасности Европы в качестве параллельной темы в мирные переговоры с Россией.

Очевидное стремление США к достижению соглашения вызвало беспокойство в некоторых европейских столицах.

"Мы не должны желать мира больше, чем Путин", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Подход США также столкнулся с сопротивлением со стороны демократов в Конгрессе. Сенатор Майкл Беннет заявил:

"У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Она называется НАТО. И самая большая угроза европейской безопасности - это не отсутствие диалога. Это Владимир Путин".

По словам источников, одним из камней преткновения по-прежнему остаются детали гарантий безопасности, которые союзники предоставят Украине, - и, в случае нападения, какую помощь получит Киев.

Важно, что Москва выступает против любого военного присутствия Запада в Украине, а Киев и его европейские союзники считают это условие необходимым для сдерживания России от нападения в будущем.

Союзники, включая США, обсуждают предоставление Украине гарантий, аналогичных статье 5 Договора НАТО о взаимной обороне. Эта поддержка будет включать в себя поставки оружия и других средств, хотя первой линией обороны Киева будет его собственная армия.

Ожидается, что на переговорах в Абу-Даби Украина и Россия продолжат обсуждение прерванных ранее вопросов, включая потенциальные меры по деэскалации.

По словам источников, европейские официальные лица, вероятно, будут присутствовать в городе, но, как ожидается, примут участие в переговорах только в случае достижения достаточного прогресса.

Переговоры о территории в основном приостановлены, поскольку требуют принятия политических решений на более высоком уровне.

Отмечается, что Путин по-прежнему настаивает на том, что хочет получить весь Донбасс, и не демонстрирует никаких признаков изменения этой позиции.

Европейские чиновники по-прежнему считают, что Путин сейчас не заинтересован в серьезном участии в переговорах и сосредоточен на попытках сломить моральный дух Украины посредством интенсивной бомбардировочной кампании, даже несмотря на то, что его войска не продвигаются вперед на земле и несут рекордные потери.

Скептицизм Европы

Ранее сообщалось, что непрозрачное предложение администрации Трампа о новом общеевропейском соглашении о безопасности с Россией вызвало скептицизм в европейских столицах, которые опасаются, что оно рискует оттеснить континент на второй план и придать смелости Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: