Руководить Нацбанком назначен Игорь Соркин

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал пост председателя Национального банка с 2010 года.

Согласно законодательству, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента.

Ранее СМИ со ссылкой на источники на банковском рынке сообщили, что Игорь Соркин может возглавить НБУ вместо Сергея Арбузова.