Руководить Нацбанком назначен Игорь Соркин
15:16, 25 декабря 2012Политика
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Исполняющим обязанности главы Национального банка Украины назначен Игорь Соркин. Эту информацию УНИАН подтвердили в Нацбанке.
Игорь Соркин / Фото : Комсомольская правда
И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал пост председателя Национального банка с 2010 года.
Согласно законодательству, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента.
Ранее СМИ со ссылкой на источники на банковском рынке сообщили, что Игорь Соркин может возглавить НБУ вместо Сергея Арбузова.
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