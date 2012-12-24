Эксперт рассказал, чего следует ожидать в следующем политическом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в ходе круглого стола в Киеве глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, 2013 год “не будет годом определяющим, это будет год промежуточным в политическом смысле”. “Определяющими будут, с точки зрения политической логики, вторая половина 2014-го и 2015 год”, - добавил эксперт.

В.Фесенко считает, что 2013 год будет годом “борьбы с кризисом и реагирования на этот кризис”. “Власть будет с этим кризисом бороться, минимизировать его последствия, а оппозиция попытается использовать эти кризисные тенденции для усиления своего влияния. Она попытаются расширить плацдарм и периодически демонстрировать свое влияние на развитие процессов в парламенте и, скорее всего, этот год будет годом многочисленных локальных конфликтов - конфликтов политических в парламенте и социальных конфликтов на улице, которые будут спровоцированы экономическим кризисом”, - отметил он.

По мнению В.Фесенко, победа оппозиции на выборах в Киеве, в случае их проведения в 2013 году, “далеко не гарантирована”. “За эту победу еще надо побороться, потому что есть масса технологических, электоральных и прочих инструментов, включая правовые инструменты, чтобы минимизировать влияние оппозиции в Киеве”, - считает он.

Как предположил эксперт, “вполне возможны новые изменения в закон о Киеве - столице Украины, которые просто минимизируют статус и полномочия Киевского городского головы, а также возможно изменение избирательной системы по выборам в Киевсовет, что тоже может повлиять на результаты выборов”. В.Фесенко подчеркнул, что “эти выборы будут конфликтными”.

Также он считает, что 2013 год будет годом “драматического выбора - геополитического, цивилизационного - между европейской и евроазийской интеграцией”.

“Достаточно велики шансы, гораздо больше, чем в 2012 году, на подписание нового соглашения с ЕС”, - добавил В.Фесенко.