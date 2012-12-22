Инвесторы ждут, пока Украина выберет между Россией и ЕС

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Х.Зукоски подчеркивает, что сейчас в вопросе инвестирования очень многое зависит от принципиального решения руководства Украины - Таможенный союз или соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. "...Мы являемся свидетелями ситуации, когда компании меняют свое мнение об инвестиционных проектах, которые планировались, и откладывают их, пока не будет ясности и предсказуемости пути, по которому Украина пойдет в будущем", - констатирует президент АТП.

Международное деловое сообщество в полной мере понимает, замечает Х.Зукоски, что в случае выбора руководством Украины европейского вектора, "как только Соглашение об ассоциации вступит в силу, мы увидим поступления желаемых инвестиций, а также создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, стимулирование экономического роста и рост поступлений в бюджет за счет платежей, налогов и сборов, от компании, для которых Украина станет экспортной платформой к одному из крупнейших рынков мира".

Если же выбор будет сделан в пользу Таможенного союза, потребность в крупных инвестициях отпадет, считает президент АТП, поскольку текущих инвестиций, которые страна получала с момента обретения независимости, будет достаточно для обеспечения обращения товаров и услуг на внутренний рынок России, Беларуси и Казахстана. "Это (выбор в пользу ТС) был бы не очень удачный выбор, но Украина как суверенное государство имеет полное право его сделать", - резюмировал Х.Зукоски.

Он также добавил, что, кроме отсутствия ясности с внешнеэкономическим вектором политики, основными причинами, вынуждающими инвесторов быть острожными с вложением капитала в существующие или новые проекты в Украине, являются глобальный финансовый кризис и нестабильность политической ситуации в Украине, вызванная недавними парламентскими выборами.

*** Подробнее о ситуации с привлечением инвестиций читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье "Под лежащий украинский "вектор" инвестиции не текут" (укр.)