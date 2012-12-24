Томенко: назначение Королевской - политический прикол

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он сказал: «Если проанализировать нынешний состав нового правительства, то, очевидно, что это правительство, которое формировалось исключительно исходя из интересов Виктора Януковича».

По его словам, основными условиями создания этого Кабинета министров можно определить такие: все члены правительства должны даже теоретически не конкурировать с В.Януковичем в его борьбе за второй срок на должность Президента в 2015 году. «Кроме того, это должны быть не просто надежные по политическим убеждениям члены правительства, а прежде всего проверенные финансово-экономическими испытаниями люди, начиная с первого вице-премьера Сергея Арбузова, который, понятно, будет реальным руководителем, представителем Януковича и основным коммуникатором с Президентом”, - сказал он.

Н.Томенко отметил, что в новом Кабмине фактически большинство членов правительства – это люди, которые или фактически являются членами семьи В.Януковича, или претендуют ими стать.

В то же время, по его мнению, не обошлось и без исключений. «Хочешь не хочешь, но Президенту нужно считаться с позицией России. Поэтому Дмитрий Табачник как русский националист в украинском правительстве остался на своей должности. А Наталия Королевская, очевидно, должна олицетворять идею Януковича о правительственном сотрудничестве с «конструктивной и правильной оппозицией», – считает Н.Томенко.

Он также высказал мнение, что назначение Н.Королевской министром соцполитики является своеобразным “управленческим хитом”, поскольку она почти весь последний год посвятила тому, чтобы собрать подписи за отставку «непрофессионального и коррумпированного» премьер-министра Николая Азарова. “Это выглядит как политический прикол”, - сказал он.

«Нынешняя структура правительства свидетельствует, что полномочия определялись под конкретных людей, а не под управленческую «оптимизацию». Поэтому можно сказать, что формирование именно такого правительства с такой структурой, это – полная остановка разговоров об успешной административной реформе правительственных структур. Таким образом, Президент, наконец, получил свое «Правительство мечты Януковича», – отметил Н.Томенко.