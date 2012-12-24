Королевская стала министром

Соответствующий указ от 24 декабря размещен на официальном сайте главы государства.

*** Н.Королевская родилась 18 мая 1975 года в г. Красный Луч Луганской области. Замужняя, имеет двух сыновей.

В 1997 году окончила экономический факультет Восточноукраинского национального университета по специальности «менеджер в производственной сфере», в 2002-м - Донецкую государственную академию управления.

В 1992-1993 годах работала менеджером на предприятии "Этко", в 1993-1998 годах - финансовым директором компании "МЕТА". На протяжении 1998-2001 года была коммерческим директором "МЕТА Компани".

В 2001-2006 годах заняла должность председателя наблюдательного совета ОАО "Луганскхолод".

По результатам общенациональной программы "Человек года - 2004" Н.Королевская стала лауреатом в номинации "Лидер среднего бизнеса".

В 2003-2005 годах Н.Королевская вошла в состав Совета предпринимателей Украины при Кабинете министров как координатор Луганской региональной комиссии Совета предпринимателей Украины.

С 2003 года - исполнительный директор Ассоциации товаропроизводителей Луганской области "МЫ" (на общественных началах).

С 2002 по 2006 год Н.Королевская была депутатом Луганского облсовета, секретарем постоянной комиссии по вопросам промышленности, строительства, ЖКХ и торговли. Была главой комиссии по вопросам анализа деятельности и поиска путей оздоровления холдинга "Донбассантрацит".

В 2006 году по списку Блока Юлии Тимошенко была избрана в Верховную Раду V созыва. Работала секретарем Комитета ВР по вопросам экономической политики.

В 2007 году также по списку БЮТ была избрана в Верховную Раду Украины VI созыва, в которой возглавила Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

23 декабря 2011 года была избрана председателем Украинской социал-демократической партии, которая на тот момент входила в состав БЮТ.

14 марта 2012 года была исключена из фракции БЮТ из-за системного нарушения фракционной дисциплины.

15 марта 2012 года совет БЮТ в связи с "отходом руководства УСДП и, в частности, Наталии Королевской, от политических и идеологических принципов, на которых создавался БЮТ и функционирует оппозиция", а также в связи с "сотрудничеством этой партии с Администрацией Президента и правящим режимом" исключила Украинскую социал-демократическую партию из состава БЮТ.

22 марта УСДП была переименована в Партию Наталии Королевской "Украина - Вперед!". Партия участвовала в парламентских выборах 28 октября, но не набрала 5% поддержки избирателей, необходимых для прохождения в Верховную Раду.