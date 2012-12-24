Экс-глава Фонда госимущества: За следующие два года будет продано все

Об этом заявил бывший глава Фонда госимущества Александр Бондарь в интервью изданию «Українский тиждень».

«За следующие два года будет продано все. График распродажи зависит не от потребностей государства, а от желания олигархов - если бы было наоборот, в этом году не появились бы проблемы с экономикой и наполнением госбюджета, на торги выставлялись бы больше объектов и по более высоким ценам. За счет полученных средств власти без проблем погасили бы все свои социальные обязательства », - отметил Бондарь.

По его словам, приватизацию сдерживает то, что круг допущенных к ней ограничен тремя лицами и у них недостаточно ресурсов.

«Им сейчас по заниженным ценам продают только то, что они способны приобрести. Думаете, у СКМ Рината Ахметова нет желания скупить все облэнерго и всю генерацию? Конечно, есть. Но купили еще только то, на что была открыта кредитная линия. Теперь с кредиторами рассчитаются через повышение тарифов, и в следующем году создадут очередную. Если брать по отраслям, то облэнерго и генерация - вотчина СКМ; все облгазы и нефтехимия - группы Фирташа, «Нафтогаз Украины» - тоже; часть Укрзализныци и порты - общий структур СКМ и «Семьи»; угольная отрасль - «Семья», - отметил экс-глава ФГИУ.