Путин: Никто не сомневается в легитимности газовых контрактов с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Если мы видим, что украинские партнеры сталкиваются с проблемами, с какими-то сложностями, "Газпром" идет навстречу украинским партнерам и предоставляет необходимые кредитные ресурсы, оплачивает вперед транзитные платежи с тем, чтобы создать условия для нормального функционирования НАК "Нафтогаз Украины". Идет нормальная партнерская работа", - сказал В.Путин.

Он рассчитывает, что такая работа, хоть и не простая, будет продолжаться.

По его словам, ситуация осложняется еще тем, что "Газпром" выходит напрямую на рынки традиционных потребителей в Европе.

"Что касается газовой тематики, то у нас, как известно, здесь есть долгосрочные контракты до 2019 года. Никто не подвергает сомнениям его легитимность. Мы работаем в рамках этого контракта", - сказал Президент РФ.