Кивалов хочет вооружить судей

Об этом говорится в комментарии УНИАН, переданном пресс-службой депутата.

«Жестокое, просто зверское убийство семьи харьковского судьи Владимира Трофимова выглядит как вызов. Что и кому хотели сказать преступники, отрезав и забрав с собой головы жертв? Кому бы этот вызов ни был брошен, какой бы в итоге не оказалась причина этого резонансного преступления, думаю, она будет установлена в ближайшее время, оно обязательно должно быть раскрыто. Я знаю, что на его раскрытие брошены лучшие силы и МВД, и прокуратуры, и СБУ”, - сказал С.Кивалов.

При этом он отметил, что пока не понятно, связана ли эта трагедия с судейской деятельностью В.Трофимова или убийство совершили именно в профессиональный праздник судей для того, чтобы увести внимание от истинной причины преступления.

“Сегодня однозначно можно сказать одно: это преступление может заставить задуматься любого судью в Украине: а стоит ли выносить законный приговор, если он получается строгим? А не чревато ли правосудие трагическими последствиями лично для судьи и его близких? Мы ни в коем случае не должны дать позволить запугать судей. Как ни печально, но эта трагедия должна подтолкнуть законодателей к пересмотру законодательства о защите работников суда. В частности, я давно выступаю за то, чтобы судьям разрешили носить огнестрельное оружие не временно, как сейчас, и не по заявлению судьи о том, что ему угрожает опасность, а с момента вступления в должность и, возможно, пожизненно. Потому, что отомстить судье за его принципиальную позицию могут и после отставки”, - отметил народный депутат.

По его мнению также необходимо усилить гарантии неприкосновенности судей.

“Я не знаю, почему у нас так складывается, что для упреждения трагедий нужен какой-то катализатор. В этом случае – жестокая расправа с целой семьей. Я и раньше выступал за то, чтобы судья был более защищенным – и социально, и физически. А сейчас, думаю, для всех очевидно, что это сделать просто жизненно необходимо», - подчеркнул С.Кивалов.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря с. г. в Харькове неизвестные убили четырех человек - судью Фрунзенского районного суда Харькова В.Трофимова и членов его семьи. По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний владелец квартиры, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и его 29-летняя сожительница.

В тот же день начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник сказал: «Мы рассматриваем в качестве версии как профессиональную деятельность судьи, так и личное увлечение – коллекционирование. Скорее всего, оно могло стать причиной преступления. А также мы рассматриваем другие версии».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).