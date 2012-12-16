Пшонка: У следствия есть три версии убийства судьи в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

Он отметил, что следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием дела, выдвинула такие основные версии: убийство, связанное с профессиональной деятельностью судьи, убийство с целью завладения имуществом потерпевшего, убийство на заказ.

В.Пшонка подчеркнул, что следствие не будет отбрасывать другие версии, которые могут возникнуть при расследовании преступления.

«Мы не отбрасываем и другие рабочие версии, которые будут возникать в ходе раскрытия преступления», - сказал он.

В.Пшонка сообщил, что убийство семьи судьи произошло между 8.30 и 10.30 15 декабря.

По данным В.Пшонки, в настоящее время назначено более 30 экспертиз.

По предварительной информации, преступников было двое, и они заблаговременно готовились к совершению этого преступления.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отметил, что следователи не обнаружили видимых признаков взлома замков на двери квартиры судьи.

Также В.Захарченко сказал, что убитый судья коллекционировал монеты, военные награды и фарфоровые статуэтки, был известным даже за пределами Украины нумизматом.

Министр подчеркнул, что сейчас проводится инвентаризация коллекции погибшего, изучается реестр коллекции, изъяты электронные носители, опрашиваются свидетели, которые знали о составе коллекции.

В.Захарченко отметил, что по предварительной информации, некоторые вещи из коллекции В.Трофимова пропали.

В.Пшонка добавил, что следственно-оперативная группа изучает все вынесенные судьей приговоры, особенно при рассмотрении им тяжких преступлений.

По словам В.Захарченко, сейчас проводится поквартирный и подомовой обход возможных свидетелей преступления, «Интересная информация уже есть», - подчеркнул он.

В.Захарченко подчеркнул, что сразу после сообщения о преступлении для его раскрытия были задействованы 34 следственных органа внутренних дел, 15 работников прокуратуры, оперативные работники милиции.

Генеральный прокурор добавил, что в следственно-оперативную группу, которая занимается расследованием этого резонансного преступления, для координации расследования входят представители центральных правоохранительных ведомств. О деятельности следственно-оперативной группы сегодня будет проинформирован Президент Украины Виктор Янукович.

Председатель Службы безопасности Украины Игорь Калинин отметил, что в расследовании преступления задействованы эксперты СБУ и оперативные сотрудники, которые помогут выяснить личные связи погибших.

Председатель Апелляционного суда Харьковской области Андрей Солодков отметил, что у погибшего судьи остались 90-летняя мать и 86-летний отец, им сейчас оказывается необходимая психологическая помощь.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, в собственной квартире были обнаружены обезглавленные тела судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его жены Ирины Трофимовой, их сына Сергея, а также его гражданской жены.