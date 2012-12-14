Главное за день: обзор топ-новостей

И более полная картина:

Хорошковский заявил, что Азаров не способен проводить реформы и подал в отставку

Чиновник мотивировал свое решение еще и тем, что, по его мнению, Азаров не способен защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию. В Кабмине же отставку Хорошковского расценили как игру на опережение.

Госдеп раскритиковал подход юристов из США, которых нанимал Лавринович

В Госдепе заявили, что позиция США по политическим преследованиям в Украине после отчета международной юридической фирмы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» остается неизменной. Спикер раскритиковала своих соотечественников за то, что они "ограничились лишь изучением бумажных документов судебного разбирательства и не обращали внимания на большой контекст, в котором состоялся суд (над Тимошенко-УНИАН)".

«Батькивщина» требует от ГПУ наказать тех, кто бил оппозиционера ногами

Оппозиция требует расследовать избиение регионалами оппозиционного депутата Медуницы в сессионном зале ВР.

Чернобыльцев с цветами не пустили к памятнику из-за Азарова и Рыбака

В Союзе чернобыльцев рассказали об унизительной ситуации, когда они, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, вынуждены были ждать, пока закончится церемония с участием чиновников, - и только тогда получили доступ к памятнику погибшим.

Луценко отмечает день рождения

Свой 48-й день рождения экс-министр отмечает за решеткой. Тимошенко подбодрила соратника: "С Днем рождения, Юра! Поверь, что таких людей, которые искренне хотят поздравить тебя сегодня, - очень, очень много".

Кузьмин надеется, что Обама даст оценку попытке его «нейтрализации» в США

Первый заместитель Генпрокурора ждет реакции американского президента на свое письмо. Кузьмин заявляет, что в США был разработан план уничтожения уголовного дела об убийстве Щербаня. "Частью этого плана была нейтрализация меня как руководителя следственной группы путем незаконного ареста в Америке по сфабрикованным обвинениям", - заявляет он и добавляет, что к этому "беззаконию" причастны высокопоставленные чиновники Госдепа и Департамента юстиции США.

Мэр Ялты под аплодисменты ушел в отставку

От комментариев журналистам экс-мэр отказался. Он покинул зал заседаний под аплодисменты, сел в машину и уехал. Выборы главы города должна назначить Верховная Рада Украины.

Польша обвиняет российские власти в невыполнении обещания по Ту-154

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возмущается, что Москва не передает полякам обломки правительственного Ту-154, который в 2010 году разбился под Смоленском.

Украина в 2013 году должна выплатить около $9 миллиардов внешнего долга

Эту цифру во время заседания Кабмина озвучил новый-старый премьер Николай Азаров. По его словам, большую часть этой суммы составляют выплаты по долгу МВФ в объеме 6 млрд долларов.

СМИ: Власенко задержали в "Борисполе"

Защитника экс-премьера не выпускают за пределы страны. В "Батькивщине" заявили о репрессиях.