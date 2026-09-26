Атаки на дата-центры: Зеленский рассказал, чего добивается Кремль

Кремль не готовится к прекращению войны против Украины, а выделяет побольше денег на производство дронов.

Россияне массированно атакуют дата-центры, поскольку хотят оставить украинцев без интернета, связи и доступа к различным сервисам.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении. Он отметил, что Кремль не готовится к прекращению войны против Украины. Об этом свидетельствуют, в том числе, планы оккупантов потратить в 2027 году только на выпуск реактивных дронов и барражирующих боеприпасов $12 млрд.

"Россияне не готовятся к прекращению войны. По крайней мере, сейчас. У Путина постоянно находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не проводить трехсторонние переговоры, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать и не останавливать эти убийства", – отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что это видят и власти США.

"Америка оценивает ситуацию аналогично, и нужно, чтобы у России появилось желание тратить деньги не на смерть... чтобы у нее появилось желание закончить эту войну", – сказал президент.

Президент сообщил, что в конце сентября и в октябре предстоит проделать большую дипломатическую работу, чтобы изменить ситуацию:

"Закон Линдси Грэма, другие механизмы давления – всё это должно заработать ещё активнее".

Переговоры о прекращении войны

Переговорный процесс между Украиной, Россией и при посредничестве США осенью остаётся незавершённым. Сейчас стороны взяли паузу для консультаций, а Киев ожидает дальнейших контактов с американской стороной.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорный процесс должен быть возобновлен после паузы. По его словам, Украина через 10 дней планирует обсудить с США дальнейшие шаги в отношении переговоров с Россией. До этого переговорные группы Украины и США провели отдельную встречу, на которой обсудили детали.

24 сентября Зеленский заявил, что США продвигают три срочных шага для деэскалации и возобновления дипломатических отношений с Россией. Среди них – прекращение огня и возобновление работы гуманитарного коридора. Украина, по словам президента, поддерживает эти усилия.

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