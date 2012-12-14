Польша обвиняет российские власти в невыполнении обещания по Ту-154

Об этом он сказал сегодня журналистам в Армении, комментируя последнее заявление российского МИД, сообщают польские СМИ.

"Мы не только удивлены, но и не довольны из-за того, что обещание Президента России (Дмитрия Медведева) до сих пор не выполняется", - сказал Р.Сикорский, которого цитирует РАР.

"Мы возбуждаем это дело уже 2,5 года на всех возможных уровнях. Мы добиваемся выполнения обещания, которое Дмитрий Медведев дал родственникам жертв Смоленской катастрофы, что обломки - наша собственность - вернутся в Польшу", - сказал он.

Польские медиа отмечают, что сегодня МИД России выразило "чрезвычайное удивление" по поводу объявленной на этом неделе просьбы Р.Сикорского затронуть вопрос возвращения обломков польского Ту-154 на саммите Россия-ЕС на следующей неделе.

РАР также напоминает, что глава польского правительства Дональд Туск после визита Д.Медведева в Польшу в конце 2010 года выразил надежду, что россияне передадут обломки самолета полякам до 10 апреля 2011 года.

Пресс-секретарь российского МИД Александр Лукашевич, слова которого также приводят польские СМИ, заявил, что Россия, согласно действующему законодательству, сможет передать обломки самолета только после того, как завершит все следственные процедуры по этому делу.

Как сообщал УНИАН, польский Ту-154 с делегацией высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским разбился во время захода самолета на посадку на аэродроме в российском Смоленске 10 апреля 2010 года.

Авиационные эксперты назвали причиной катастрофы ошибки экипажа, в результате которых самолет оказался слишком низко над землей, где зацепил крылом дерево. Вместе с тем прокуратура - как российская, так и польская – до сих пор не обнародовали окончательных результатов своего следствия.

Ряд польских аналитиков высказывают мнение, что Россия умышленно не передает обломки самолета полякам, чтобы обострять внутренние конфликты между оппозиционной партией родного брата погибшего Президента Ярослава Качинского и действующей властью во главе с Д.Туском, которые часто спорят относительно причин этой крупнейшей в истории современной Польши трагедии.

Оппозиционные политики заявляют, что настоящей причиной катастрофы были "два взрыва", а не столкновение самолета с деревом.