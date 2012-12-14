Мэр Ялты под аплодисменты ушел в отставку
Мэр Ялты, член Партии регионов Алексей Боярчук сложил с себя полномочия, написав заявление об отставке.
Как передает корреспондент УНИАН, о своем решении он объявил сегодня, 14 декабря, на внеочередной сессии горсовета, которую после обращения депутатов созвал секретарь городского совета Сергей Илаш (Партия регионов).
В повестке дня значились два вопроса: информация председателя Ялтинской избирательной комиссии и досрочное прекращение полномочий мэра.
От комментариев журналистам экс-мэр отказался. Он покинул зал заседаний под аплодисменты, сел в машину и уехал.
Выборы председателя города должна назначить Верховная Рада Украины. Согласно закону, до выборов исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета С.Илаш.
Справка УНИАН. А.Боярчуку 40 лет. С 2006 по 2010 год работал секретарем Ялтинского горсовета, с ноября 2010 - народным депутатом Украины, затем сложил с себя полномочия народного депутата и с ноября 2010-го работал мэром Ялты.