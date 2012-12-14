Чернобыльцев с цветами не пустили к памятнику из-за Азарова и Рыбака

Председатель Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев возмущен тем, что Государственная служба охраны не позволила им возложить цветы к памятнику чернобыльцам вместе с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Ю.Андреев отметил, что чернобыльцам разрешили возложить цветы только после церемонии с участием Н.Азарова и В.Рыбака.

«Настолько оказывается серьезная безопасность руководителей нашего государства, что чернобыльские памятники для нас стали недоступными», - сказал он.

По словам Ю.Андреева, такая «унизительная» ситуация произошла впервые. «Это было неприятно. Чья это дата? И кого чествовать? Я понял, что это событие – для премьер-министра?», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров и В.Рыбак сегодня утром в Киеве возложили цветы к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и Мемориальному кургану «Героям Чернобыля» по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Участие в церемонии также приняли председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, члены правительства, народные депутаты, представители киевской власти, чернобыльцы.

***В 2006 году Указом Президента Украины был учрежден День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Именно 14 декабря 1986 года было завершено строительство саркофага.