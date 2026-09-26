Соломия Витвицкая родила сына и опубликовала первое фото

Отцом ребенка является украинский военнослужащий.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой. Радостной новостью она поделилась в своем Instagram.

"26.09.26 Мы тебя очень ждали, сыночек", – кратко написала ведущая под фотографией из палаты родильного отделения.

Первый ребенок Соломии Витвицкой

Как писал УНИАН, в конце апреля 45-летняя на тот момент телеведущая Соломия Витвицкая объявила о своей первой беременности. Она опубликовала трогательное видео с женихом-военнослужащим Алексеем Ситайлом и УЗИ-снимками ребенка, подписав его словами "В ожидании нашего чуда".

Видео дня

Впоследствии ведущая раскрыла пол будущего ребенка – пара ждала сына.

Позже Витвицкая рассказала, как неожиданно узнала о беременности: после септопластики в декабре предыдущего года она списала сбой цикла на наркоз и стресс, а сделать тест ей подсказал чат GPT. А затем начался токсикоз.

Витвицкая также резко ответила критикам, осуждавшим её беременность в таком возрасте, и опровергла слухи об ЭКО или суррогатном материнстве, подчеркнув, что беременность наступила естественным путём.

Вас также могут заинтересовать новости: