Соратники Власенко заявляют, что его безосновательно не выпускают из страны

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Государственная пограничная служба запретила Сергею Власенко выезд из страны и отказалась пропустить народного депутата, который выезжал за границу для подготовки линии защиты Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба «Батькивщины» напоминает всем государственным учреждениям, в том числе Государственной пограничной службе Украины, о содержании ч.2 ст.27 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», в соответствии с которым запрещено применять какие-либо ограничения в отношении народного депутата, кроме как по решению Верховной Рады Украины.

Таким образом, никакие надуманные или сфабрикованные решения любых судов не могут быть основанием для применения ограничений в отношении народного депутата, отметили в «Батькивщине».

В партии обращают внимание, что дерзкое нарушение закона о статусе народного депутата произошло накануне объявления решения Европейского суда по правам человека по делу Ю.Тимошенко.

В «Батькивщине» убеждены, что запрет на выезд за границу имеет целью препятствование надлежащему представлению позиции Юлии Тимошенко в ЕСПЧ.

Партия считает события вокруг защитника Ю.Тимошенко продолжением развертывания политических репрессий.

Как сообщалось, ТСН.ua со ссылкой на собственные источники проинформировал, что С.Власенко задержали сегодня, 14 декабря, в аэропорту "Борисполь" из-за невыплаты алиментов его бывшей жене Наталии Окунской.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили УНИАН, что не владеют информацией о задержании С.Власенко в аэропорту «Борисполь».

В то же время в пограничном ведомстве добавили, что такую информацию, даже если бы таковая была, они не могут предоставить в соответствии с нормами закона о защите персональных данных.

«Если лицо, пересекающее границу, напишет официальное заявление, что не против обнародования определенных данных, то тогда мы соответствующую информацию предоставим», - отметили в пограничной службе.