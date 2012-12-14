Тимошенко поздравила Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в поздравлении сказано: «Дорогой Юра! Сегодня у тебя не будет пышного застолья и моря подарков. Но тысячи людей - кто-то мысленно, кто-то в письме, кто-то в социальной сети – сегодня скажут тебе то же, что и я: С Днем рождения, Юра! Поверь, что таких людей, которые искренне хотят поздравить тебя сегодня, - очень и очень много. И я как никто понимаю, что это так важно – знать, что ты не один, что с тобой не только твоя семья и ближайшие друзья, но и те, для кого ты стал символом: символом непобедимости, непрестанной работы над собой, символом настоящей свободы».

«Я знаю, что свобода не зависит от решеток на окнах и количества охранников. Она - внутри. Я желаю тебе, друг, всегда иметь ее в себе. И честно говоря, не сомневаюсь, что так и будет. Любви тебе, Юра, здоровья и силы духа. Мысленно с тобой», - говорится в поздравлении Ю.Тимошенко.