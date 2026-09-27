Россия за последние месяцы уничтожилп до 15 миллионов новых украинских книг, - NYT

Российская баллистическая ракета уничтожила значительную часть книжного рынка "Почайна" в Киеве.

Российские удары за последние месяцы уничтожили до 15 млн новых украинских книг: это почти половина годового производства страны. Об этом пишет The New York Times.

Один из крупнейших ударов пришелся по складу издательства "Ранок" в Харькове. Два российских реактивных дрона вызвали пожар, который тушили почти неделю. В результате сгорели все 8 млн находившихся там книг, включая 620 тысяч школьных учебников.

Также российская баллистическая ракета уничтожила значительную часть книжного рынка "Почайна" в Киеве, где хранились в том числе редкие дореволюционные и советские издания. Удары повреждали склады других издательств и одну из крупнейших украинских типографий "Конви".

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Важно, что украинская ассоциация издателей оценивает число уничтоженных новых книг до 15 млн, а Минкультуры - ущерб отрасли почти в $40 млн. Массового дефицита книг пока нет, однако часть украинских школьников начала учебный год без необходимых учебников.

Удары РФ по Украине

Ранее российские оккупанты нанесли удар по Сумам управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли два человека, есть раненые, среди которых полуторагодовалый ребенок. Попадания зафиксированы на территории парка и в центральной части города.

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