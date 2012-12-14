Хорошковский заявил, что Азаров не способен проводить реформы и подал в отставку

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы первого вице-премьера.

В.Хорошковский считает данную кандидатуру неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию.