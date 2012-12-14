Хорошковский заявил, что Азаров не способен проводить реформы и подал в отставку

14:20, 14 декабря 2012
Политика
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Хорошковский подал в отставку, так как считает, что Азаров не способен проводить реформы.

Хорошковский, Азаров

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подал Президенту Украины заявление об отставке в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы первого вице-премьера.

В.Хорошковский считает данную кандидатуру неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию.

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