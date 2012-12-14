Госдеп раскритиковал подход юристов из США, которых нанимал Лавринович

12:55, 14 декабря 2012
Политика
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Позиция США по политическим преследованиям в Украине после отчета международной юридической фирмы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» остается неизменной.

Госдеп раскритиковал подход американских юристов

Об этом на брифинге для прессы сообщила спикер Госдепартамента США Виктория Нуланд, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

В.Нуланд раскритиковала то, что юристы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ограничились лишь изучением бумажных документов судебного разбирательства и не обращали внимания на большой политический контекст, в котором состоялся суд.

«Мы опасаемся, что адвокаты Skadden Arps, очевидно, и не собираются найти политические мотивы, поскольку они и не искали их. В докладе также не учитывается выборочный характер процессов против Ю.Тимошенко и бывших членов ее правительства», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Позже Объединенная оппозиция «Батькивщина» заявила, что Министерство юстиции Украины скрыло то, что международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» признала суд над Ю.Тимошенко несправедливым и не отвечающим базовым международным стандартам.

Позже управляющий партнер фирмы Skadden Грегори Крейг, комментируя отчет фирмы, опубликованный 13 декабря украинским Минюстом, заявил, что группа анализировали лишь судебный процесс, а не ситуацию в украинской политике.

"Мы не оценивали политические мотивы тех, кто принимает решение в Украине на базе истории политики, газетных материалов или личной благосклонности. Мы смотрели только на судебные записи", - заявил Г.Крейг в комментарии The New York Times.

По его словам, его команда не могла судить о местной политике, которая привела экс-премьера Ю.Тимошенко в суд по обвинению в злоупотреблении властью из-за подписания газового соглашения с Россией.

"Наша задача была посмотреть на данные в записях и определить, было ли судебное разбирательство дела справедливым", - сказал он.

Г.Крейг подтвердил, что в докладе отмечается, что адвокаты Ю.Тимошенко не доказали в суде политически мотивированного преследования.

Но он объяснил, что он и его коллеги не разбирались, было ли политическое давление вне суда, чтобы инициировать судебное преследование.

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