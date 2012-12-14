«Батькивщина» требует от ГПУ наказать тех, кто бил оппозиционера ногами

Объединена оппозиция «Батькивщина» обращается в Генеральную прокуратуру с требованием немедленно начать расследование жестокого избиения своего коллеги Олега Медуницы депутатами из фракции Партии регионов во время заседания Верховной Рады 13 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Вчера вся страна и мир в прямой трансляции, а затем и в информационных выпусках новостей смогли увидеть, как стая «регионалов» набросилась на народного депутата Олега Медуницу, нанося ему жестокие удары. Камеры зафиксировали лица бандитов с депутатскими значками от Партии регионов - Онищенко, Березкина, Колесниченко и другие. Свидетелями расправы были в этот день в Верховной Раде сотни журналистов и зарубежных гостей», - заявили в «Батькивщине».

При этом в оппозиции отметили, что при наличии такого очевидного для всех и документально подтвержденного факта преступления в стенах Верховной Рады они ожидали немедленной самостоятельной реакции Генеральной прокуратуры.

Однако поскольку ее до сих пор нет, «Батькивщина», как отметили в пресс-службе, вынуждена обратиться к генпрокурору Виктору Пшонке с требованием выполнить свой долг и принять все меры для того, чтобы избиение О.Медуницы было расследовано, а виновные в этом депутаты от Партии регионов были наказаны.

«Поскольку, как следует из практики этой политической силы в стенах украинского парламента, именно безнаказанность порождает все новые факты грубых действий со стороны Партии регионов», - добавили в «Батькивщине».

Как сообщалось, 13 декабря на утреннем заседании ВР после внесения «регионалами» предложения избрать спикером их представителя – Владимира Рыбака и игнорирование требования оппозиционеров обеспечить персональное голосование депутатов и изъять карточки отсутствующих депутатов, оппозиционеры заблокировали трибуну. Возле президиума началась драка между депутатами. Больше всего пострадал депутат от оппозиции О.Медуница. Депутаты от Партии регионов наносили ему многочисленные удары, в том числе ногами.