Кузьмин надеется, что Обама даст оценку попытке его «нейтрализации» в США

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин надеется, что Президент США Барак Обама отреагирует на его письмо и даст оценку изложенной в нем информации о якобы попытке его нейтрализации путем ареста на территории США с целью развалить расследование убийства Евгения Щербаня, в организации которого подозреваются Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко.

Об этом Р.Кузьмин заявил, комментируя агентству УНИАН свое письмо Б.Обаме, направленное им 3 декабря по дипломатическим каналам.

"3 декабря этого года по официальным дипломатическим каналам я направил Президенту США Бараку Обаме письмо, в котором сообщил об искусственно нагнетаемой ситуации во взаимоотношениях между Украиной и США. Ее суть состоит в том, что группа американских чиновников длительное время препятствует украинской прокуратуре в расследовании убийств и коррупции, а также дезинформирует руководство США о ситуации в Украине", - говорится в комментарии Р.Кузьмина.

По его словам, проживающие в Америке П.Лазаренко, Петр Кириченко и Николай Мельниченко публично заявили о своем желании дать показания следствию. "Тридцать раз Генеральная прокуратура Украины обращалась к властям США с просьбой о допросе этих свидетелей, но ответа так и не получила", - утверждает Р.Кузьмин.

По теме: Письмо Кузьмина Обаме в США называют «позором украинской дипломатии»

В сентябре, продолжил он, в открытом письме к вице-президенту США и председателю Сената США Джозефу Байдену он «предложил выступить перед конгрессменами и представителями американских СМИ с докладом об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня. Это письмо было передано послу США в Украине Джону Теффту генеральным прокурором Украины при личной встрече. Вместо ответа на него 19 октября господин посол сообщил об аннулировании моей визы, той самой визы В1/В2, по которой я в 2010 году по приглашению Департамента юстиции уже въезжал в США для участия в допросе Лазаренко в калифорнийской тюрьме».

В то же время, отметил Р.Кузьмин, чтобы скрыть истинные причины такого решения, «СМИ распространили лживую информацию о том, что, находясь в США, я незаконно допросил Петра Кириченко. И американским властям, и послу Джону Теффту хорошо известно, что я никогда не допрашивал в США Кириченко. Ясно, что некоторые американские чиновники скрывают правду об убийстве Евгения Щербаня и роли Юлии Тимошенко в различных преступлениях».

Р.Кузьмин добавил: «Вместо того, чтобы помочь украинскому следствию в раскрытии убийств и коррупции, в США был разработан план уничтожения уголовного дела об убийстве Щербаня. Частью этого плана была нейтрализация меня как руководителя следственной группы путем незаконного ареста в Америке по сфабрикованным обвинениям в принуждении майора Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве. Мельниченко предупредил меня о готовящейся провокации, и я вынужден был покинуть США раньше запланированного срока. Вернувшийся в Украину Николай Мельниченко назвал имена и фамилии всех причастных к этому беззаконию. Среди них высокопоставленные лица Госдепа и Департамента юстиции США».

Исходя из изложенного, первый заместитель генпрокурора Украины подчеркнул, что такими действиями группа американских чиновников продемонстрировала Украине свои возможности давления на любого неугодного им представителя украинской власти.

«Все эти факты я изложил в своем обращении к Президенту США Бараку Обаме и надеюсь на его принципиальную реакцию», - сказал Р.Кузьмин.