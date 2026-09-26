Завод, который поразили этой ночью, производил детали к 'Орешнику' и другим ракетам, – СМИ

Завод входит в производственные цепочки как минимум семи ракетных программ России.

Пораженный этой ночью "Азовский оптико-механический завод" производит компоненты, в частности, для крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет "Орешник", пишет "Милитарный".

Отмечается, что частная разведывательная компания Dallas Analytics получила документы этого предприятия: внутреннюю переписку, данные государственных контрактов и графики производственного сотрудничества данного предприятия. Документы охватывают период с апреля 2023 года по март 2025 года. Они подготовлены на бланках четырех предприятий: самого АОМЗ, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которой принадлежит завод и которая разрабатывает большинство тактических ракет России, Мичуринского завода "Прогресс" и конструкторского бюро "Курганприбор".

Согласно внутренним документам, завод входит в производственные цепочки как минимум семи ракетных программ России. Исследователи выявили причастность завода к производству противорадиолокационных ракет Х-31П, ракет "воздух-воздух" малой дальности Р-74 и дальнобойных Р-37М, крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности "Орешник".

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В частности, для крылатой ракеты Х-101 там изготавливают навигационный лидар "Отблеск" и блок автоматики полета. Лидар помогает ракете определять свое положение в условиях подавления спутниковой навигации, а блок автоматики управляет работой её систем и органов управления. По данным Dallas Analytics, альтернативных поставщиков этих узлов нет.

Для противокорабельной ракеты Х-35У и тактических авиационных ракет линейки Х-59/Х-69 завод производит блоки полетной автоматики. Внутренние документы также указывают на участие АОМЗ в производственной цепочке системы наведения баллистической ракеты "Орешник". Для дальнобойной ракеты Р-37М АОМЗ должен поставлять коммутационные блоки, блоки питания и активации батареи, кабельные жгуты, сборочные платы и корпуса.

Кроме того, известно о работе завода над инфракрасной ГСН "Карфаген-760" для перспективной ракеты малой дальности Р-74, разработанной конструкторским бюро "Вимпел" для вооружения истребителя Су-57. "Азовский оптико-механический завод" также производит головки самонаведения для противорадиолокационной ракеты Х-31П, которую Россия применяет против украинских радаров.

Удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" – что известно

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 29 сентября нанесли удар по "Азовскому оптико-механическому заводу", расположенному в Ростовской области РФ. Для удара были использованы крылатые ракеты "Нептун". Повреждения получили производственные мощности предприятия, в частности объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех и цех изготовления печатных плат.

Добавим, что это как минимум второй удар по этому заводу. Летом прошлого года по нему был нанесен удар дронами Сил обороны. Тогда сообщалось, что предприятие производит критически важные компоненты для армии РФ: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

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