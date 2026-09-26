В Днепропетровской области из-за российской атаки погибла 17-летняя девушка, есть раненые

Еще двое человек получили ранения. Среди них – 6-летний мальчик.

В Днепропетровской области в результате российских ударов двое человек погибли, еще пятеро получили ранения. Среди погибших и пострадавших – дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. "Почти 50 раз враг атаковал два района беспилотниками, артиллерией и авиабомбой", – написал он.

Глава ОВА уточнил, что оккупанты нанесли удар по Межевской общине, в результате чего там погибли 17-летняя девушка и 59-летняя женщина.Еще два человека получили ранения. Среди них – 6-летний мальчик.

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В целом россияне наносили удары по Никополю и Никопольской общине, по Марганецкой, Покровской, Мировской, Мозолевской и Червоногригоровской общинам.

"Разрушены предприятие, инфраструктура, магазин, частные дома, автомобили. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 43-летнего мужчину. 64-летняя женщина и 40-летний мужчина будут лечиться амбулаторно", – отметил Ганжа.

Удары по Днепропетровской области

Днепропетровская область регулярно подвергается российским атакам. В сентябре под ударами оказались Днепр, Кривой Рог, Павлоград, Никопольский и другие районы области.

В частности, 22 сентября российские войска одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В Днепре в результате удара погибли четыре человека, ещё шестеро были ранены.

19 сентября под ударом оказался Днепр. В результате атаки был уничтожен торговый центр "Новый Континент", повреждены складские помещения и многоэтажные здания, пострадали четыре человека. Также российские удары фиксировались в населенных пунктах области, в частности в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах.

А 16 сентября российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус в Никопольском районе. Погибли пять человек, по меньшей мере семеро были ранены. Никопольский район остается одним из районов области, который регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотниками.

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