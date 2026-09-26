В Украине недоступен эфир ряда телеканалов: проблемы затронули и кабельных операторов

Проблемы с телеканалами возникли на фоне российских атак по украинским дата-центрам.

В Киеве и ряде других украинских городов начал массово пропадать сигнал украинских телеканалов. В частности, есть проблемы с просмотром каналов через сервисы MEGOGO и SWEET TV. Кроме того, перебои наблюдаются и у абонентов части кабельных операторов.

Проблемы с телеканалами возникли на фоне российских атак по украинским дата-центрам. Как пишет dev.ua, в службе поддержки MEGOGO сообщили, что в результате вражеской атаки был поврежден дата-центр главного партнера компании.

Также в службе поддержки MEGOGO рассказали журналистам, что из-за физического повреждения первоисточника в настоящее время не имеет возможности передавать поток на экраны пользователей. Инженеры работают над восстановлением сигнала.

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Ранее из-за российских ударов по дата-центрам приостанавливали работу телеканалы "Новини LIVE", "Армiя TV" и "Ми-Україна+".

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после атак

Напомним, что ранее крупный дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после российских атак. Дата-центр был сильно поврежден в результате вражеской атаки.

В Cosmonova заявили, что дата-центр больше не будет работать. Также в компании заявили, что, несмотря на масштаб повреждений, продолжаются работы по локализации последствий повреждений, частичному переносу и восстановлению сервисов.

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