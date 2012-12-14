Луценко отмечает день рождения
09:24, 14 декабря 2012Политика
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Сегодня экс-министр внутренних дел Юрий Луценко празднует день рождения (48 лет).
Луценко - в колонии
Свыше 5 тысяч украинцев поздравили экс-министра на сайте Народной самообороны, сообщает lb.ua.
Луценко находится в Менской исправительной колонии №91 в Черниговской области.
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По словам пресс-секретаря партии "Народная Самооборона" Ларисы Сарган, в пятницу Луценко сможет встретиться только с женой Ириной, которая является его защитником.
Она передаст Луценко подарки и поздравительные письма.
Юрий Луценко родился 14 декабря 1964 года в Ровно.
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