Луценко отмечает день рождения

Свыше 5 тысяч украинцев поздравили экс-министра на сайте Народной самообороны, сообщает lb.ua.

Луценко находится в Менской исправительной колонии №91 в Черниговской области.

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По словам пресс-секретаря партии "Народная Самооборона" Ларисы Сарган, в пятницу Луценко сможет встретиться только с женой Ириной, которая является его защитником.

Она передаст Луценко подарки и поздравительные письма.

Юрий Луценко родился 14 декабря 1964 года в Ровно.