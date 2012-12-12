В ПР подтверждают, что коммунисты «выторговали» себе кресло вице-спикера

В Партии регионов подтверждают, что фракция КПУ проголосует за избрание Николая Азарова премьер-министром, а первым заместителем председателя Верховной Рады будет избран Игорь Калетник.

В частности, в комментарии УНИАН народный депутат Украины Владимир Олейник (фракция ПР) отказался четко ответить на данный вопрос, но сказал, улыбаясь: «Мои ощущения подсказывают, что фракция КПУ проголосует за кандидатуру Николая Азарова».

На уточняющий вопрос, будет ли избран первым заместителем Председателя ВР представитель КПУ Игорь Калетник, В.Олейник, вновь улыбаясь, сказал: «Мои ощущения показывают, что будет».

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Лидер фракции КПУ Петр Симоненко отказался сказать УНИАН, будет ли голосовать фракция коммунистов за кандидатуру Н.Азарова.

В то же время источник во фракции КПУ подтвердил, что фракция будет голосовать за кандидатуру Н.Азарова.

Как сообщал УНИАН, И.Калетник, который прошел в парламент по списку КПУ, раньше возглавлял Государственную таможенную службу.