Оппозиция будет выдвигать на должность вице-спикера свободовца

Три фракции оппозиции будут выдвигать на должность вице-спикера представителя от партии «Свобода» Руслана Кошулинского.

Об этом сегодня журналистам сообщил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, согласовано ли кандидатуру от оппозиции на должность заместителя председателя ВР.

«Предварительно мы договорились выдвинуть кандидатуру Кошулинского. Сейчас мы обсуждали, что эту кандидатуру будем выдвигать от всех трех фракции », - сказал Тягнибок.

Отвечая на вопрос, будет ли «Свобода» голосовать в случае, если за вице-спикеров будет проводиться пакетное голосование, О.Тягнибок отметил, что пока это решение окончательно не принято. Он отметил, что на должность первого вице-спикера предварительно претендует представитель фракции КПУ, за которого «Свобода» не очень хочет голосовать. В то же время, добавил он, «Свобода» не может не поддерживать своего же кандидата на пост вице-спикера.

Тягнибок также добавил, что «Свобода» не собирается голосовать ни за назначение премьер-министра, ни за избрание председателя ВР.