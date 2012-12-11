Оппозиция заявляет, что за "пещерное правосудие" Кузьмину придется ответить

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина» в ответ на письмо Р.Кузьмина к Президенту США Бараку Обаме, в котором он обвинил лоббистские структуры в подготовке его ареста на территории Соединенных Штатов.

«Возьмем на себя смелость указать господину Кузьмину, что он все перепутал. Это в Украине, а не в Америке аресты возможны по политическому заказу по просьбе лоббистов. Это в Украине, а не в Америке судебные решения выносятся не по букве закона, а по указанию какого-то влиятельного лица. Это в Украине, а не в Америке принято апеллировать к Президенту, чтобы тот повлиял на правосудие», – сказано в заявлении «Батьківщини».

«Вы, господин Кузьмин, прекрасно знаете, кто построил такую систему пещерного правосудия в нашей стране. И в мире это знают», – подчеркнули в партии.

«Это вы вместе со своим Президентом опозорили систему правосудия и уничтожили юриспруденцию. Вы ввели практику циничного фабрикования дел и заказных приговоров. И за все это вы обязательно ответите», – заявили в партии Ю.Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря Р.Кузьмин в обнародованном на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме к Президенту США Б.Обаме заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

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Посол США в Украине Джон Теффт подтверждает аннулирование многократной 5-летней визы Р.Кузьмину. «К сожалению, я не могу вдаваться в конкретные детали о причинах, почему его виза отменена. Потому что у нас очень строгие законы, которые защищают неприкосновенность частной жизни», - сказал посол. При этом он заверил, что сам Р.Кузьмин знает причину, почему ему было отказано в визе.