Кузьмин пожаловался Обаме, что ему аннулировали визу и хотели арестовать в США

Об этом говорится в письме Кузьмина к президенту США Бараку Обаме, обнародованном на сайте Генпрокуратуры.

В частности там сказано следующее: «Департаментом юстиции США по инициативе некоторых американских и украинских политиков разработан тщательный план по противодействию и уничтожению дела об убийстве Евгения Щербаня. Одной из задач этого плана является препятствование Генеральной прокуратуре Украины в выдвижении обвинения Юлии Тимошенко и Павлу Лазаренко в рамках этого дела. Об этом плане следователям Генеральной прокуратуры Украины сообщил бывший сотрудник охраны президента Леонида Кучмы Николай Мельниченко, который недавно вернулся в Украину из США. Одним из элементов этого плана является дискредитация не только следственной группы Генеральной прокуратуры Украины, но и меня как ее руководителя. Инициаторы плана предполагали спровоцировать мой арест на территории США по специально сфабрикованным обвинениям. Николай Мельниченко должен был стать участником этой международной провокации. Целью моего ареста должна стать моя дискредитация в глазах американских властей и, как результат, подтверждение незаконности моих действий в США. Мне должны были инкриминировать, что на территории США я склонял свидетеля Николая Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве следователям Генеральной прокуратуры Украины.

По словам Кузьмина, Мельниченко «заранее предупредил его о готовящейся провокации».

Кузьмин также указывает, что в конце сентября этого года обратился с открытым письмом к Конгрессу, а также к вице-президенту США Джозефу Байдену. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка передал письмо Послу США в Украине Джону Теффту.

В открытом письме заместитель генпрокурора «изложил свою позицию и предложил организовать выступление перед конгрессменами и представителями американских средств массовой информации с докладом по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня. Ответа на письмо я не получил, но 19 октября 2012 господин Теффт сообщил мне об аннулировании моей многократной пятилетней визы в США без объяснения причин », утверждает Кузьмин.

По его мнению такие действия «нарушают нормы международного сотрудничества между нашими государствами и подрывают авторитет США».

Кузьмин попросил Обаму о "помощи в установлении истины".