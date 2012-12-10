Посол США говорит, что Кузьмина никто не собирался арестовывать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Я могу подтвердить, что его виза была отменена. Но это не является правдой, и в целом никаких планов относительно его ареста не существовало. Это неправда», – сказал посол. При этом он сказал, что не может назвать причину аннулирования визы.

«К сожалению, я не могу вдаваться в конкретные детали о причинах, почему его виза отменена. Потому что у нас очень строгие законы, которые защищают неприкосновенность частной жизни», - сказал посол. При этом он заверил, что сам Р.Кузьмин знает причину, почему ему было отказано в визе.

Дж.Теффт отметил, что на данный момент нет других украинских должностных лиц, которым отменили американскую визу. «Есть другие украинцы, которым в прошлом, когда они обращались за визой, им было отказано или отменяли визу. Но это было в прошлом. На сегодняшний день такого списка нет», - сказал посол.

Отвечая на вопрос, может ли быть возобновлена виза Р.Кузьмину, посол сказал: «Если он желает подать заявку на получение визы, он может это сделать. Согласно процедуре, он должен пройти на личное собеседование с сотрудником консульства, и на вопрос, какая цель посещения США, он должен дать ответ».

Отвечая на вопросы о якобы американских лоббистах, которые не разрешают допросить Павла Лазаренко и Петра Кириченко в качестве свидетелей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, посол отметил, что эти вопросы решаются в общении с Министерством юстиции США.

«Я думаю, что это никоим образом не связано с американскими лоббистами», – сказал посол. Он заверил, что все официальные запросы, которые предоставляются Генеральной прокуратурой Украины, очень тщательно изучаются Министерством юстиции США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, Р.Кузьмин в обнародованном на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме к Президенту США Б.Обаме заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

"Я хочу привлечь Ваше внимание к острой проблеме, которое осложняет отношения между Украиной и США. Суть проблемы заключается в том, что группа американских лоббистов длительное время препятствует проведению допросов свидетелей по делу об убийстве члена украинского парламента Евгения Щербаня. Речь идет о Павле Лазаренко, Петре Кириченко и Николае Мельниченко, которые на данное время проживают в США и публично заявили о своем согласии дать показания по делу. Генеральная прокуратура Украины около тридцати раз обращалась в Департамент юстиции США с просьбой содействовать в организации допросов упомянутых свидетелей. Несмотря на это, до сих пор Департамент юстиции США игнорирует обращение украинской стороны о проведении допросов", - написал Р.Кузьмин.

По его словам, Департаментом юстиции США по инициативе некоторых американских и украинских политиков разработан тщательный план по противодействию и уничтожению дела об убийстве Е.Щербаня. "Одной из задач этого плана является препятствование Генеральной прокуратуре Украины в выдвижении обвинений Юлии Тимошенко и П.Лазаренко в рамках этого дела. Об этом плане следователям Генеральной прокуратуры Украины сообщил бывший сотрудник охраны Президента Леонида Кучмы Н.Мельниченко, который недавно вернулся в Украину из США", - уточнил он.

"Одним из элементов этого плана является дискредитация не только следственной группы Генеральной прокуратуры Украины, но и меня как ее руководителя. Инициаторы плана предполагали спровоцировать мой арест на территории США по специально сфабрикованным обвинениям. Н.Мельниченко должен был стать участником этой международной провокации. Целью моего ареста должна была стать моя дискредитация в глазах американской власти и, как следствие, подтверждение незаконности моих действий в США. Мне должны были инкриминировать, что на территории США я якобы принуждал свидетеля Н.Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве следователям Генеральной прокуратуры Украины. Следовательно, инициаторы плана имели намерение заставить украинскую власть прекратить расследование не только по делу об убийстве Е.Щербаня, но и других преступлений, в которых обвиняется Ю.Тимошенко", - сообщил Р.Кузьмин Президенту США.