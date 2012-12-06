Янукович: мы всегда вносим изменения в бюджет

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он сказал во время встречи с новоназначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств.

«Бюджетный процесс - постоянный, поэтому мы никогда этот процесс не прекращаем. Мы всегда вносим любые изменения, дополнения в бюджет в течение всего текущего года», - отметил В. Янукович.

Он подчеркнул, что изменения в главный финансовый документ страны могут вноситься по итогам первого квартала. «Как правило, мы делаем изменения по итогам первого квартала, первого полугодия - с возможностью использовать бюджет наиболее эффективно и наиболее рационально», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год». За данное решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226: «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 20 - из фракции Народной партии, 5 - из фракции НУ-НС, 19 - из группы «Реформы ради будущего» и 11 внефракционных депутатов.

Решение было принято одним голосованием с предыдущим обсуждением. Принять проект бюджета рекомендовал бюджетный комитет Верховной Рады, который, по словам главы комитета Валерия Баранова, получил около 1000 предложений к законопроекту от народных депутатов. В.Баранов во время выступления в сессионном зале, кроме общих показателей проекта бюджета, также озвучил предложения по финансированию системы судопроизводства, а также развития ряда медиа-проектов, в частности проекта «Euronews», учреждений физкультуры и спорта, спортивного клуба «Динамо».

Комитет предложил утвердить госбюджет с дефицитом на уровне 50, 43 млрд грн, доходами 361, 5 млрд грн, расходами – 411, 9 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года - 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.