Жена Луценко проведет консультации, нужна ли ему операция

Как сообщает пресс-служба "Народной самообороны", супруга взяла время - два-три дня - для консультаций с независимыми украинскими врачами относительно проведенного обследования и установленных диагнозов и необходимости проведения оперативного вмешательства Ю.Луценко.

В частности, сегодня И.Луценко забрала результаты медицинского обследования из Черниговской областной больницы, чтобы проконсультироваться с независимыми киевскими врачами относительно операции. Она отметила, что хочет услышать от независимых врачей совет, нужно ли сейчас оперативное вмешательство, говорится в сообщении.

«Если операция необходима, то на какой срок ее можно перенести. Может ли она быть сделана уже после отбывания Луценко еще двух лет в тюрьме. Нам необходимо понять, какие риски для здоровья это может вызывать. После операции мужу придется возвращаться в колонию. А там все под надзором, под давлением», - отметила И.Луценко.

«Я не доверяю до конца всей этой ситуации, в которой оказался сейчас Луценко», – добавила она.

При этом в сообщении отмечается, что право избирать врача предоставлено любому заключенному в соответствии с совместным приказом Минюста и Минздрава от 24 февраля 2012 года.

Следовательно, лишь после проведенных консультаций и рекомендаций врачей будет принято решение о возможности проведения операции с участием независимого врача, - отмечают в «Народной самообороне».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря информированный источник в больнице, в которую на днях перевели экс-министра из Менской исправительной колонии, сообщил, что врачи Черниговской областной больнице не исключают проведения Ю.Луценко операции. Собеседник агентства заметил, что экс-министр будет оставаться в медицинском заведении еще, по меньшей мере, несколько дней.

Вечером 3 декабря Ю.Луценко из колонии перевезли в гастроэнтерологическое отделение Черниговской областной больницы.

Супруга экс-министра сообщила, что состояние Ю.Луценко "очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".