Источник: Луценко могут положить под нож

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в больнице, в которую на днях перевели экс-министра из Менской исправительной колонии.

Собеседник агентства отметил, что экс-министр будет оставаться в медицинском заведении еще, по меньшей мере, несколько дней.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко из Менской колонии перевезли в гастроэнтерологическое отделение Черниговской областной больницы.

По данным пресс-секретаря "Народной самообороны" Ларисы Сарган, "о лечении речь пока еще не идет, только очередное обследование".

Жена экс-министра сообщила, что состояние Ю.Луценко «очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".