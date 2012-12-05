Источник: Луценко могут положить под нож
18:25, 05 декабря 2012Политика
4233
Врачи Черниговской областной больницы не исключают проведения экс-министру внутренних дел Юрию Луценко операции.
Луценко могут провести операцию
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в больнице, в которую на днях перевели экс-министра из Менской исправительной колонии.
Собеседник агентства отметил, что экс-министр будет оставаться в медицинском заведении еще, по меньшей мере, несколько дней.
Как сообщал УНИАН, вечером 3 декабря Ю.Луценко из Менской колонии перевезли в гастроэнтерологическое отделение Черниговской областной больницы.
По данным пресс-секретаря "Народной самообороны" Ларисы Сарган, "о лечении речь пока еще не идет, только очередное обследование".
Жена экс-министра сообщила, что состояние Ю.Луценко «очень плохое, кроме других болезней, у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter