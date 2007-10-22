Катеринчук: русский язык имеет полное право получить статус регионального

Председатель Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что вместе с предоставлением русскому языку регионального статуса, следует продолжить украинизацию системы образования на Юго-востоке страны.

Об этом идет речь в комментарии Н.КАТЕРИНЧУКА, переданного пресс-службой Европейской партии Украины.

“В последние дни в средствах массовой информации активно обсуждается мой комментарий относительно возможности предоставления русскому языку статуса регионального. Для того, чтобы сделать невозможными любые спекуляции на языковую тему, отмечаю – Конституцией Украины предусмотрено, что в нашем государстве существует лишь один государственный язык – украинский. Ни я, ни возглавляемая мной Европейская партия Украины, никогда не будет инициировать изменений в Основной закон по языковому вопросу”, - отмечает Н.КАТЕРИНЧУК.

“Вместе с тем я не отрицаю, что пришло время, когда русский язык имеет полное право получить статус регионального на тех территориях, где живет максимальное количество русскоязычных людей. Следовательно, полностью возможно использование русского языка в государственных учреждениях на уровне с украинским исключительно на тех территориях, где русскому языку предоставлен статус регионального”, - отмечает председатель ЕПУ.

Придерживаясь принципов и положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Н.КАТЕРИНЧУК отмечает, что Украина обязана способствовать сохранению и развитию культурного богатства и традиций всех народов, которые проживают на территории нашего государства.

В то же время он считает, что, несмотря на предоставление русскому языку регионального статуса, следует продолжить украинизацию системы образования на Юго-востоке страны. “Я отмечаю, что за последний год в Крыму не построили ни одной украинской школы. В Донецке и Луганске такая же ситуация. Считаю, что в этих регионах отсутствует любое содействие развитию украинского языка”, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.