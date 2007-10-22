Ющенко рассказал американскому министру о НАТО, ЕС и Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что победа демократических сил на внеочередных парламентских выборах создает новые возможности для ускорения интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с министром обороны США Робертом ГЕЙТСОМ, который прибыл в Украину для участия в заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

В.ЮЩЕНКО проинформировал собеседника о развитии внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период. Во время встречи стороны обсудили перспективы развития украинско-американского политического диалога, состояние сотрудничества в военной сфере, а также вопросы сотрудничества Украины с Ираком и Афганистаном, направленного на обеспечение стабильности в этих странах.

Глава Украинского государства поблагодарил американскую сторону за участие в сегодняшнем заседании Совета министров. «Мы как непосредственные участники этого собрания хотели бы выразить благодарность всем, кто принял в нем участие – в качестве основной стороны и наблюдателей», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив важность проведения этой встречи в Украине.

В свою очередь, Р.ГЕЙТС положительно оценил результаты сегодняшнего заседания Совета министров обороны Юго-Восточной Европы, а также участие Украины в работе этой организации. Кроме того, он выразил удовлетворение от своей вчерашней встречи с министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО.

Министр обороны США поблагодарил украинскую сторону за миротворческую деятельность нашего государства в Косово и проинформировал о перспективах развертывания системы ПРО США в Чехии и Польше.