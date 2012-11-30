Оппозиция подала в Евросуд уже второй иск по выборам в округе

Кандидат в депутаты от «Батьківщини» Иван Мельничук обжаловал в Европейском суде по правам человека действия ОИК №14, которая приняла противоправное решение о пересчете голосов и фактически отобрала победу у оппозиционного кандидата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

И.Мельничук просит суд признать, что действия ОИК №14 нарушают право на свободные выборы, закрепленное статьей 3 Первого протокола к Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

В заявлении кандидата в Европейский суд по правам человека отмечается, что ОИК приняла решение о пересчете голосов уже после приема протоколов УИК, хотя закон позволяет это лишь во время приема документов от участковых комиссий. Более того, ОИК №14 во время пересчета голосов не учла голоса 2301 избирателя, «что привело к искажению реального волеизъявления избирателей, нарушению конституционного права граждан на участие в управлении государственными делами, права свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти», подчеркивается в документе.

И.Мельничук в заявлении напоминает об аналогичном деле «Ковач против Украины», которое рассматривалось в ЕСПЧ. Тогда суд пришел к заключению, что решение об отмене результатов голосования на избирательных участках является своевольным и нарушает право на свободный выбор.

Как сообщалось, по данным оппозиции, согласно подсчету голосов, осуществленному на основании экземпляров протоколов УИК в округе №14, кандидат от Объединенной оппозиции И.Мельничук получил 37002 голоса избирателей, второе место занял В.Жеребнюк с 34784 голосами.

Однако уже после того, как ОИК получила избирательные документы от участковых комиссий, неизвестные повредили часть бюллетеней с голосами за И.Мельничука, заявляют в «Батьківщині». На следующий же день его оппонент подал к ОИК заявление с требованием провести повторный подсчет голосов. И хотя на то время на сайте ЦИК уже была зафиксирована победа оппозиционного кандидата, комиссия в нарушение закона провела пересчет, согласно которому победил В.Жеребнюк.

Объединенная оппозиция обжаловала решение ОИК №14 в судах. Однако Винницкий окружной административный суд отказал «Батьківщині» в удовлетворении иска, а Винницкий апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию на это решение. Кандидат от «Батьківщини» также обжаловал решение ЦИК об установлении результатов выборов в 14-м округе в Высшем административном суде Украины.

После того, как суд отказал в удовлетворении исковых требований «Батьківщини», все средства национальной юстиции были исчерпаны.

Ранее кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Виктор Романюк обратился в Европейский суд по правам человека относительно решения ОИК № 94 об отмене результатов голосования на 27 участках.