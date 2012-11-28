Оппозиционер из округа Засухи подал иск в Европейский суд

Виктор Романюк просит суд признать, что такое решение ОИК нарушает право на свободные выборы (статья 3 Протокола к Конвенции о защите прав и основных свобод человека), сообщает пресс-служба "Фронта змин".

В заявлении кандидата от Объединенной оппозиции говорится о аналогичном деле «Ковач против Украины», которое рассматривалась в Европейском суде по правам человека в 2008 году. В этом деле суд пришел к выводу о том, что решение об отмене результатов голосования на избирательных участках следует считать произвольным и нарушающим право на свободный выбор.

В решении суда отмечается, что любое отклонение от принципа всеобщего избирательного права порождает риск подрыва демократической легитимности избранного таким образом законодательного органа и законов, которые он принимает.

Как сообщал УНИАН, ОИК № 94 признало голосования более 30 тысяч граждан недействительным и составила итоговый протокол, в котором победу отдала Татьяне Засухе.

«Батькивщина» обжаловала это решение ОИК в суде. После того, как Киевский апелляционный админсуд отказал в удовлетворении жалобы, кандидат Романюк обратился в Европейский суд по правам человека.