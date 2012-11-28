Оппозиционер из округа Засухи подал иск в Европейский суд
Кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Виктор Романюк обратился в Европейский суд по правам человека относительно решения ОИК № 94 об отмене результатов голосования на 27 участках.
Виктор Романюк просит суд признать, что такое решение ОИК нарушает право на свободные выборы (статья 3 Протокола к Конвенции о защите прав и основных свобод человека), сообщает пресс-служба "Фронта змин".
В заявлении кандидата от Объединенной оппозиции говорится о аналогичном деле «Ковач против Украины», которое рассматривалась в Европейском суде по правам человека в 2008 году. В этом деле суд пришел к выводу о том, что решение об отмене результатов голосования на избирательных участках следует считать произвольным и нарушающим право на свободный выбор.
В решении суда отмечается, что любое отклонение от принципа всеобщего избирательного права порождает риск подрыва демократической легитимности избранного таким образом законодательного органа и законов, которые он принимает.
Как сообщал УНИАН, ОИК № 94 признало голосования более 30 тысяч граждан недействительным и составила итоговый протокол, в котором победу отдала Татьяне Засухе.
«Батькивщина» обжаловала это решение ОИК в суде. После того, как Киевский апелляционный админсуд отказал в удовлетворении жалобы, кандидат Романюк обратился в Европейский суд по правам человека.