Политолог: Янукович может быть переизбран уже в первом туре
Нынешний Президент Украины Виктор Янукович сможет одержать победу уже в первом туре президентских выборов 2015 года, если оппозиция сама себя дискредитирует, продемонстрирует неуверенность и невозможность действовать.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института украинской политики Константин Бондаренко.
В том случае, если уровень недоверия к оппозиции и недовольство ею будет превышать эти же показатели в отношении Президента, украинцы будут действовать по принципу «лучше тот, чем эти», сказал эксперт.
По убеждению К.Бондаренко, В.Янукович никогда не пойдет на избрание Президента в парламенте. «Он будет всегда желать продемонстрировать, что парламент должен зависеть от него, а не он от парламента, и поэтому вряд ли он пойдет на такой шаг, как избрание в парламенте», - отметил политолог.
Кроме того, К.Бондаренко добавил, что вряд ли Президент в парламенте избирался бы простым большинством, поэтому сомнительно, хватило ли бы В.Януковичу количества голосов, чтобы быть избранным таким образом.