Политолог: Янукович может быть переизбран уже в первом туре

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

В том случае, если уровень недоверия к оппозиции и недовольство ею будет превышать эти же показатели в отношении Президента, украинцы будут действовать по принципу «лучше тот, чем эти», сказал эксперт.

По убеждению К.Бондаренко, В.Янукович никогда не пойдет на избрание Президента в парламенте. «Он будет всегда желать продемонстрировать, что парламент должен зависеть от него, а не он от парламента, и поэтому вряд ли он пойдет на такой шаг, как избрание в парламенте», - отметил политолог.

Кроме того, К.Бондаренко добавил, что вряд ли Президент в парламенте избирался бы простым большинством, поэтому сомнительно, хватило ли бы В.Януковичу количества голосов, чтобы быть избранным таким образом.