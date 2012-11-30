Политолог: Янукович может быть переизбран уже в первом туре

05:51, 30 ноября 2012
Политика
6794

Нынешний Президент Украины Виктор Янукович сможет одержать победу уже в первом туре президентских выборов 2015 года, если оппозиция сама себя дискредитирует, продемонстрирует неуверенность и невозможность действовать.

Кость Бондаренко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

В том случае, если уровень недоверия к оппозиции и недовольство ею будет превышать эти же показатели в отношении Президента, украинцы будут действовать по принципу «лучше тот, чем эти», сказал эксперт.

По убеждению К.Бондаренко, В.Янукович никогда не пойдет на избрание Президента в парламенте. «Он будет всегда желать продемонстрировать, что парламент должен зависеть от него, а не он от парламента, и поэтому вряд ли он пойдет на такой шаг, как избрание в парламенте», - отметил политолог.

Кроме того, К.Бондаренко добавил, что вряд ли Президент в парламенте избирался бы простым большинством, поэтому сомнительно, хватило ли бы В.Януковичу количества голосов, чтобы быть избранным таким образом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter