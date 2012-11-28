Регионал считает, что Президент подписал приговор государству

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член мониторингового комитета ПАСЕ Сергей Головатый в эфире 5 канала.

"После легализации главой государства фальсификата под названием закон о референдуме, следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого", - отметил он.

"Потому что на референдум, согласно этому закону, будет брошен любой вопрос", - отметил регионал.

"Как сказал Медведчук сегодня, первый вопрос о Таможенном союзе ... Это закрытый путь Украины в Евросоюз, это значит путь в Россию. С Чечней, Бесланом, взрывами домов ...", - добавил Головатый.

"Вот вместо Конституции действует закон о референдуме, который говорит, что парламент не нужен, действующая Конституция не нужна", - пояснил депутат.

"Сегодня государство, как таковое, в Украине не существует. Потому что в Украине нет институтов власти, которые бы защищали государство Украина, как независимое, которые бы обеспечивали его демократичность, которые бы обеспечивали действие Конституции", - отметил он.

В то же время на вопрос, почему он не выходит из фракции Партии регионов в парламенте в знак протеста против такого произвола, Головатый заявил: "Дело в том, что выход народного депутата никакого не имеет значения".

Украинская правда