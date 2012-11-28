Регионал считает, что Президент подписал приговор государству
Следствием действия закона "О всеукраинском референдуме" может быть исчезновение украинского государства.
Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член мониторингового комитета ПАСЕ Сергей Головатый в эфире 5 канала.
"После легализации главой государства фальсификата под названием закон о референдуме, следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого", - отметил он.
"Потому что на референдум, согласно этому закону, будет брошен любой вопрос", - отметил регионал.
"Как сказал Медведчук сегодня, первый вопрос о Таможенном союзе ... Это закрытый путь Украины в Евросоюз, это значит путь в Россию. С Чечней, Бесланом, взрывами домов ...", - добавил Головатый.
"Вот вместо Конституции действует закон о референдуме, который говорит, что парламент не нужен, действующая Конституция не нужна", - пояснил депутат.
"Сегодня государство, как таковое, в Украине не существует. Потому что в Украине нет институтов власти, которые бы защищали государство Украина, как независимое, которые бы обеспечивали его демократичность, которые бы обеспечивали действие Конституции", - отметил он.
В то же время на вопрос, почему он не выходит из фракции Партии регионов в парламенте в знак протеста против такого произвола, Головатый заявил: "Дело в том, что выход народного депутата никакого не имеет значения".