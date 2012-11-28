Медведчук уже захотел референдум о вступлении в Таможенный союз

Лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук считает, что первый референдум, согласно новому закону, должен быть проведен по вопросу вступления Украины в Таможенный союз, чтобы «избавиться от иллюзий о так называемой безальтернативности европейского выбора».

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ Украина», №194 (1684).

Как напоминает газета, кампания по популяризации решения вопросов посредством референдум стартовала в Украине в середине этого года. Ее идеологом выступил лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Подготовленный под его руководством проект изменений в Конституцию передан в Конституционную ассамблею при президенте. Этот документ, в отличие от действующей Конституции, полностью соответствует новому закону о референдуме и не предполагает участия парламента в имплементации принятых на референдуме решений.

«Я считаю, что первый референдум в соответствии с новым законом о референдуме должен быть проведен именно по вопросу вступления Украины в Таможенный союз, - заявил В.Медведчук. - Это поможет нашей власти и оппозиции избавиться от иллюзий о так называемой безальтернативности европейского выбора".

Представители оппозиции заявляли, что цель подписания закона - изменение Конституции в обход парламента. Они уверены, что новый закон развяжет власти руки для присоединения Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству и принятия других непопулярных решений. В оппозиции также полагают, что для подписания закона у Президента были и другие причины. «Есть одна идея, которая очень нравится власти, - избрание Президента в парламенте. Учитывая, что результаты референдума не требуют утверждения Верховной Рады, мы никак не сможем остановить или обжаловать этот процесс", - заявила первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ольга Боднар ("БЮТ-Батькивщина").

В то же время председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук заверил, что Виктор Янукович - сторонник всенародного избрания Президента. «Я общаюсь с ним (Виктором Януковичем) очень часто, однако такого я от него не слышал. Если бы он был намерен избираться на второй срок в парламенте, он по крайней мере мне бы сказал. Но он всегда повторяет одну и ту же фразу: народ избирал Президента и должен в дальнейшем его избирать», - заявил Л.Кравчук.

Заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко сказал, что «наделенный новыми правами» народ теперь может инициировать рассмотрение любого вопроса, кроме налогообложения и амнистии. «А почему сразу Таможенный союз? Украина может вступить в Евросоюз или НАТО! Необходимо 3 млн подписей граждан не менее чем в 2/3 областей. Власть наконец-то добилась закона, которого не было, по сути, 20 лет!" - заявил депутат.

Как сообщалось, 27 ноября Президент Украины подписал закона "О всеукраинском референдуме". Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Как известно, принятие законопроекта авторства народного депутата Дмитрия Шпенова (Партия регионов) в Верховной раде 6 ноября сопровождалось скандалом. Депутаты оппозиции заявили о нарушении процедуры рассмотрения документа.

В законе дается определение всеукраинского референдума как "одной из форм непосредственной демократии в Украине..., которая заключается в принятии гражданами решений по вопросам общегосударственного значения". Одним из очевидных последствий принятия закона является то, что процедура внесения изменений в Конституцию значительно упрощается.

В частности, закон выделяет четыре вида всеукраинских референдумов: законодательный (принятие или изменение закона); ратификационный (изменение территории Украины); общий (по любому вопросу, кроме бюджета, налогов и амнистии) и конституционный, предполагающий принятие новой редакции Конституции, внесение в нее изменений или их отмену.

Кроме этого, документ вводит еще одно новшество - он исключает Верховную Раду из процесса имплементации результатов референдума. "Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме по народной инициативе окончательны и не требуют утверждения или одобрения какими-либо органами государственной власти", - сказано в документе.

Упомянутые нормы закона вызывают вопросы, поскольку ст. 155 и 156 Конституции устанавливают сложную процедуру внесения Верховной Радой изменений в Основной Закон. Сейчас внесение изменений в Конституцию, кроме разделов I "Общие положения", III "Выборы. Референдум" и XIII "Внесение изменений в Конституцию", предполагает два этапа принятия: 226 голосами народных депутатов в первом чтении и окончательное утверждение 300 депутатами на следующей сессии. Изменение разделов I, III и XIII может инициировать Президент или большинство Верховной Рады, и в случае одобрения 300 голосами депутатов вопрос выносится на всеукраинский референдум.